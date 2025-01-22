Бывшего начальника Госэкспертизы Забайкалья отдали под суд за подлог

Бывшего начальника Госэкспертизы Забайкалья и его подчиненную отдали под суд за служебный подлог.Центральный районный суд Читы будет судить за подлог бывшего начальника Госэкспертизы Забайкалья, некогда главу минстроя Дмитрия Ватагина и его подчиненную, начальнику планово-договорного отдела учреждения Наталью Журавлевой.