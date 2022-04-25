Херб Джонс не стал принимать помощь от Криса Пола после падения

Херб Джонс не стал принимать помощь от Криса Пола после падения

Форвард «Нового Орлеана» Херб Джонс не стал принимать помощь от звездного разыгрывающего «Финикса» Криса Пола после падения на паркет во время четвертого матча серии между командами.

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