Александра Трусова выиграла Мемориал Дениса Тена-2026 с произвольной программой

После короткой программы Трусова занимала первое место, набрав 77,39 балла. Второе место занимала представительница Кореи Ким Ю Чжэ с 75,99 балла, третье — Софья Самоделкина из Казахстана с 69,45 балла.
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