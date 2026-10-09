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Регионы России

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Александра Трусова выиграла Мемориал Дениса Тена-2026 с произвольной программой

Александра Трусова выиграла Мемориал Дениса Тена-2026 с произвольной программой

После короткой программы Трусова занимала первое место, набрав 77,39 балла. Второе место занимала представительница Кореи Ким Ю Чжэ с 75,99 балла, третье — Софья Самоделкина из Казахстана с 69,45 балла.

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