В России разрабатывают правила укрытия людей в метро в военное время

Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) в настоящее время разрабатывают новые требования для использования метрополитенов в целях защиты населения от различных видов опасностей.
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