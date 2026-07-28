Польский МИД опроверг территориальные претензии к Украине

Министерство иностранных дел Польши заявило об отсутствии претензий к Украине на её территории. Это заявление было вызвано словами президента России Владимира Путина о возможной потере Украиной западных земель, ранее принадлежавших Польше, Венгрии и Румынии.
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