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Царьград

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Польский МИД опроверг территориальные претензии к Украине

Польский МИД опроверг территориальные претензии к Украине

Министерство иностранных дел Польши заявило об отсутствии претензий к Украине на её территории. Это заявление было вызвано словами президента России Владимира Путина о возможной потере Украиной западных земель, ранее принадлежавших Польше, Венгрии и Румынии.

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