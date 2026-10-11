Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Россией и Украиной

Объявлено энергетическое перемирие между Россией и Украиной. «С настоящего момента в войне между Россией и Украиной объявляется энергетическое перемирие.
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