Ринат Ганеев, заключивший досудебное соглашение и сдавший подельников, получил 7 лет условно с испытательным сроком 5 лет Суд в Новосибирске вынес приговор Ринату Ганееву — водителю из банды Трунова, причастному к убийству вице‑мэра Игоря Белякова в 2001 году, пишет "КП-Новосибирск".
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