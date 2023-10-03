Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 у побережья Курил

Землетрясение произошло в Тихом океане, недалеко от побережья Курильских островов. Подземные толчки магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи из сахалинского филиала Единой Геофизической службы РАН, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии