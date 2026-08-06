БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Фил Батлер: Как выглядит Победа? Как Киев в 1943-м или как «ответка» за Wildberries и НПЗ?

Фил Батлер: Как выглядит Победа? Как Киев в 1943-м или как «ответка» за Wildberries и НПЗ?

История будет судить Москву не по стандартам Женевы или Гааги. Она будет судить по тому, смогла ли страна отбить угрозу, нависшую над ней Александр Перевалов Фото: МЧС Украины Фантазия об «ограниченной войне» Давайте отбросим дипломатическую риторику.

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