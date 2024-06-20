Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак и наградил высшей наградой КНДР

В резиденции Владимира Путина теперь будут жить собаки очень редкой северокорейской породы пхунсан.По завершению визита в КНДР северокорейцы наградили русского президента Владимира Путина высшей госнаградой страны – орденом Ким Ир Сена.
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