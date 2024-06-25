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Что сгубило людей во Фрязине: Названа причина пожара. Начались обыски

Что сгубило людей во Фрязине: Названа причина пожара. Начались обыски

При пожаре во Фрязине погибли шесть человек. Следователи назвали и предварительную причину пожара, что сгубил людей, - неисправность электропроводки.

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