С 1 января 2027 года Отделение Социального фонда России по Новосибирской области наделяется новыми полномочиями по предоставлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России».
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