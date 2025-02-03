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Беспилотники ВСУ над Волгоградом: 29 дронов сбиты российскими ПВО

Беспилотники ВСУ над Волгоградом: 29 дронов сбиты российскими ПВО

ВСУ провели массовую беспилотную атаку на Волгоградскую и Ростовскую области. Губернатор Андрей Бочаров и врио главы региона Юрий Слюсарь сообщили, что системы ПВО успешно перехватили и нейтрализовали 29 украинских дронов, пострадавших нет.

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