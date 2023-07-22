Невероятный разворот СВО и угроза Зеленскому: новый астропрогноз от астролога Татьяны Калининой Ирэн ОрлонскаяВ свежем гороскопе российский астролог Татьяна Калинина сообщила о будущем России и прокомментировала актуальные геополитические новости.