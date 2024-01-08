В США объявили победителей церемонии «Золотой глобус — 2024»

Статуэтки получили «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, «Барби» Греты Гервиг, «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, «Мальчик и птица» Хаяо МиядзакиВ Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград «Золотой глобус».
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