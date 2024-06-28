ТАСС: дело глав минобороны Китая связано с утечкой в США секретных данных

Генерал-лейтенант ВС Тайваня в отставке Шуай Хуаминь заявил, что расследование в отношении экс-министров обороны КНР Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу связано с утечкой в США секретной информации о стратегических ракетных войсках Народно-освободительной армии Китая.