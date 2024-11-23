Европа уже столкнулась со следующим энергетическим кризисом, пишет Bloomberg. США ввели санкции против «Газпромбанка», последнего крупного финансового учреждения, освобожденного от санкций и осуществляющего платежи за российский газ.
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