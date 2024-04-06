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Регион 29

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ТГК-2 устраняет в Архангельске две аварии на теплосетях

Первый проблемный участок — на проспекте Обводный канал в районе улицы Логинова, а второй -в районе проспекта Чумбарова-ЛучинскогоПервый проблемный участок — на проспекте Обводный канал в районе улицы Логинова, а второй -в районе проспекта Чумбарова-ЛучинскогоГлава города Дмитрий Морев сегодня сообщил, что на первом участке удалось обойтись без отключения тепла - параметры восстановлены сегодня в 6:30.

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