ТГК-2 устраняет в Архангельске две аварии на теплосетях

Первый проблемный участок — на проспекте Обводный канал в районе улицы Логинова, а второй -в районе проспекта Чумбарова-ЛучинскогоПервый проблемный участок — на проспекте Обводный канал в районе улицы Логинова, а второй -в районе проспекта Чумбарова-ЛучинскогоГлава города Дмитрий Морев сегодня сообщил, что на первом участке удалось обойтись без отключения тепла - параметры восстановлены сегодня в 6:30.
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