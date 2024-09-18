Жительница Курской области рассказала о подрыве ВСУ ее дома

Жительница Курской области Лисихина: ВСУ разграбили и взорвали мой дом Жительница Суджанского района Курской области Надежда Лисихина рассказала, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) разграбили и взорвали ее трехэтажный дом.
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