Комсомольская правда

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Космический корабль «Союз» с киноэкипажем на борту отстыковался от МКС

Космический корабль «Союз» с киноэкипажем на борту отстыковался от МКС

Названный в честь Юрия Гагарина космический корабль«Союз-МС-18» с первым в мире киноэкипажем на борту отстыковался от многоцелевого лабораторного модуля «Наука» российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщает Роскосмос.

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