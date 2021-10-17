Космический корабль «Союз» с киноэкипажем на борту отстыковался от МКС

Названный в честь Юрия Гагарина космический корабль«Союз-МС-18» с первым в мире киноэкипажем на борту отстыковался от многоцелевого лабораторного модуля «Наука» российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщает Роскосмос.