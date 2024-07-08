СБУ обещала российскому летчику $3 млн за угон Ту-22М3 на Украину

Разведка Украины обещала российскому военному летчику не менее $3 миллионов и паспорт Италии за угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3, ракетоносец планировалось перегнать на Украину, однако военный успел рассказать командованию.
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