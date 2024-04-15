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Роналду дисквалифицируют на 2 матча за красную в игре с «Аль-Хилалем» (Asharq Al-Awsat)

Напомним, «Аль-Хилаль» победил «Аль-Наср» (2:1) в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. На 86-й минуте главный арбитр показал Криштиану Роналду красную карточку – португалец ткнул локтем в лицо сопернику, а затем замахнулся кулаком на судью.

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