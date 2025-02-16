DOGE: США хотели выделить $10 млн из госбюджета на обрезание мужчин в Мозамбике

Новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который возглавляет американский миллиардер Илон Маск, провёл анализ трат предыдущей администрации и выяснил, что США хотели выделить 10 млн долларов из государственного бюджета на обрезание мужчин в Мозамбике.