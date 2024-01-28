Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Подразделения 47-й танковой дивизии с ходу «проскочили» Табаевку, начав прорыв в сторону Песчаного

Подразделения 47-й танковой дивизии с ходу «проскочили» Табаевку, начав прорыв в сторону Песчаного

Украинские ресурсы подтверждают захват российскими войсками села Табаевка на Купянском направлении, хотя в самом Генштабе ВСУ продолжают утверждать, что российские войска отброшены, "все атаки провалились".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх