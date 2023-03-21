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Вяльбе об условиях допуска к международным стартам: «FIS необходимо, чтобы спортсмены подтвердили, что не поддерживают СВО. Ребят, это точно никак»

Елена Вяльбе рассказала о требовании FIS осудить боевые действия на Украине. «Не так давно он (глава FIS Йохан Элиаш) звонил нашему генеральному секретарю, они достаточно долго общались.

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