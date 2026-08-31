Страна и люди
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Страна и люди

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Частицы мощей Дмитрия Донского пронесут на крестном ходе в Москве

Частицы мощей Дмитрия Донского пронесут на крестном ходе в Москве

Частицы мощей князя Дмитрия Донского планируют пронести на Общемосковском крестном ходе шестого сентября.

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