НСПК разрабатывает «СБПэй» для отечественной операционной системы «Аврора»

Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир» и разработчик «СБПэй»), а также дочерняя структура «Ростелекома» Открытая мобильная платформа (ОМП, разработчик «Авроры») совместно разрабатывают «СБПэй» для «Авроры».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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