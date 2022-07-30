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Вратарь «Металлурга» Паскуале: «Отклонил предложения из НХЛ, чтобы остаться в России. Мне здесь нравится»

Вратарь «Металлурга» Эдди Паскуале рассказал, что отклонил предложения из НХЛ.  – Когда сезон закончился, между чем и чем вам пришлось выбирать, думая о следующем? – Изначально рассчитывал остаться в Ярославле.

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