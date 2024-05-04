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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Экс-командир «Азова»*: российские войска застанут ВСУ врасплох в Харькове

ВС РФ начнут наступление в Харьковской области. Такое предположение сделал заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экскомандир полка «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Максим Жорин.

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