Экс-командир «Азова»*: российские войска застанут ВСУ врасплох в Харькове

ВС РФ начнут наступление в Харьковской области. Такое предположение сделал заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экскомандир полка «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Максим Жорин.
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