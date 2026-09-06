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SEC назвала XRP, Bitcoin и Ether цифровыми товарами в новых правилах для ETF

SEC назвала XRP, Bitcoin и Ether цифровыми товарами в новых правилах для ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила изменения правил Nasdaq Texas, регулирующих размещение биржевых продуктов на основе товарных активов.

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