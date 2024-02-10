Дэвид Култхард: «Соперничество с Леклером будет одним из самых сложных вызовов в карьере Хэмилтона»

Семикратный чемпион решил покинуть «Мерседес» в конце 2024 года и перейти в итальянскую команду. «Думаю, что в лице Шарля Леклера и соперничества с ним Хэмилтон получит один из самых сложных вызовов в карьере.
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