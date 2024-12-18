В Карелии разработали приложение для поиска ягод и грибов

Новая цифровая система позволит экономить время, рассказали в Минэкономразвития Карелии. Создателями технологии выступили карельские ученые из Центра искусственного интеллекта ПетрГУ и компания «Ягоды Карелии».
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