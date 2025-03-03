Массовый сбой произошел в работе VK

У пользователей не загружаются сайт и приложение В ночь с 3 на 4 марта у российских пользователей «ВКонтакте» перестали загружаться сайт и мобильное приложение, а также пропала возможность зайти в аккаунт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии