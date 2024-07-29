Поисковики ищут родных пропавшего без вести красноармейца Сергея Тюменцева

Родственников красноармейца Тюменцева Сергея Филипповича 1913 года рождения, пропавшего без вести в 1941 году в Карело-Финской ССР, разыскивает поисковый отряд «Видлицкий рубеж» 28 июля в соцсети «ВКонтакте».