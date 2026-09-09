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Представлен карманный насос Xiaomi — он накачает 10 автомобильных шин от одного заряда

Представлен карманный насос Xiaomi — он накачает 10 автомобильных шин от одного заряда

Новый компактный компрессор на 150 PSI стал на 25% быстрее предшественника и получил точный датчик давления, шесть режимов работы и встроенный фонарь Xiaomi запустила краудфандинг Mijia Air Pump 3 на площадках Xiaomi Mall и Xiaomi Youpin.

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