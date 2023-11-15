Трюдо пришлось прервать ужин в ресторане из-за протестов в поддержку Палестины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вынужденно прервал ужин в ресторане Ванкувера, после того как в него зашла группа протестующих, которая требовала от канадских властей активнее выступать за прекращение огня в зоне сектора Газа.
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