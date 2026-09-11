«Государства-драконы» спустя десятилетия вновь представляют угрозу для безопасности Великобритании, — МИ-5

«Государства-драконы» спустя десятилетия вновь представляют угрозу для безопасности Великобритании, а опасность со стороны терроризма не ослабевает, заявил руководитель службы контрразведки Соединённого Королевства МИ-5 Кен Маккаллум, призвав британцев к активным действиям в этой ситуации.