«Государства-драконы» спустя десятилетия вновь представляют угрозу для безопасности Великобритании, — МИ-5

«Государства-драконы» спустя десятилетия вновь представляют угрозу для безопасности Великобритании, а опасность со стороны терроризма не ослабевает, заявил руководитель службы контрразведки Соединённого Королевства МИ-5 Кен Маккаллум, призвав британцев к активным действиям в этой ситуации.
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