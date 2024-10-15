ПРИТЧА ПРО ПОКРÒВ

Отпрàздновали Покров, чýдненько, да только прихожанам невдомёк, что на трóгательных открытках метàфора и покрывало Богорóдицы, не отходя от буква гилозóики, квинтэссéнция аспекта материи, по меньшей мере имманéнтный сверхсýщностный мир (45:1) сапфѝровой масти, в древнегреческом диалéкте Пифагора величàемый Augoeides, и это всего навсего фрактàльный лоскуток вселéнской рѝзы трансцендéнтного третьего луча (15 – 21) с оторóчкой солнечной канвы, где мириàды Солнечных систем в апофеóзе эволюции источают Свет (43:1), порождая интерферéнцией Тьму седьмого трансцендéнтного луча (43 – 49) во чрéве женского начала Всевышнего, ассоциатѝвно, чёрный алмаз.