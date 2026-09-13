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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Буше о 3:2 с «Металлургом»: «Мы контролировали игру, это было очень грамотно. Переигрывали соперника по всем статистическим показателям, ребята боролись»

Главный тренер « Авангарда » Ги Буше высказался о победе в матче с « Металлургом » (3:2 ОТ). – Много могу сказать по сегодняшнему матчу.

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