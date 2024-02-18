14 признаков того, что этот мужчина — ваша судьба

Без лишних слов… Идеальных мужчин не существует, но бывают те, с которыми как за каменной стеной. Как понять, что человек рядом с вами — ваша судьба? Вот 14 признаков того, что ваш мужчина действительно лучший: 1.
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