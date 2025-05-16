Классного чернокожего артиста принимали у нас как брата задолго до всемирной повесточки. Пародист и имитатор звуков Майкл Уинслоу в комедии Police Academy, фото: кадр из кинофильма«Полицейская академия» (1984 и далее)Первым видеофильмом, который принялся насаждать в советском зрителе культуру толерантности и разнообразия, оказалась «Полицейская академия».