Классного чернокожего артиста принимали у нас как брата задолго до всемирной повесточки. Пародист и имитатор звуков Майкл Уинслоу в комедии Police Academy, фото: кадр из кинофильма«Полицейская академия» (1984 и далее)Первым видеофильмом, который принялся насаждать в советском зрителе культуру толерантности и разнообразия, оказалась «Полицейская академия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии