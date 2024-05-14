Архитектор назвал главную проблему облика Тюмени

Главной проблемой архитектурного облика Тюмени является отсутствие уникального образа. С таким заявлением выступил председатель правления Тюменского отделения Союза архитекторов России Андрей Табанаков во время выставки-форума «Строительство и архитектура».
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