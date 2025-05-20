В ЯНАО полиция задержала жителя села за покушение на убийство

В селе Антипаюта️ ночью 16 мая местный житель напал с ножом на собутыльника. Пострадавший выжил, в отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, сообщило СУ СКР по ЯНАО.
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