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Эндокринолог Мисникова призвала не подбирать витамины по советам ИИ

Эндокринолог Мисникова призвала не подбирать витамины по советам ИИ

Врач-эндокринолог Инна Мисникова предупредила, что рекомендации нейросетей по приему витаминов могут привести к передозировке и опасным последствиям, сообщает ИА НСН .

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