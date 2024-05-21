Рособрнадзор: сдавшие ЕГЭ досрочно ученики смогут пересдать один из предметов

Правом пересдачи одного из предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) смогут воспользоваться в том числе ученики, сдавшие экзамен досрочно, рассказал замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии