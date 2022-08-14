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Экономист назвал продукты, которые начнут дорожать осенью

Стоимость продуктов в России традиционно увеличивается осенью. В сравнении с летними ценами есть причины ожидать постепенного подорожания молочных товаров, яиц, колбасных изделий и овощей, рассказал агентству «Прайм» экономист Дмитрий Завьялов.

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