Inter-Session Compression Hinge (ICH) Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! Sidgate Definition: A multi-session structural compression formed when the Asian session extremes, London session compression, NY ETH sweep boundaries and ETH VWAP converge into a single, tradable hinge zone that determines the directional imbalance of the NY Open.
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