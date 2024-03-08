На Ямале в список необычных подарков на 8 Марта попали дверь и соленья

Ямальские женщины назвали самые необычные подарки, которые они получали 8 Марта. На первых строчках в рейтинге, составленном SuperJob, оказались огромные букеты цветов, однако в списке есть и весьма оригинальные позиции.
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