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AP: Путин посылает сигнал, что Россия будет добиваться мира на своих условиях

AP: Путин посылает сигнал, что Россия будет добиваться мира на своих условиях

Жесткие требования России по мирному урегулированию конфликта на Украине на фоне ударов ВС РФ по территории республики являются сигналом главы государства Владимира Путина о том, что Москва намерена урегулировать кризис на своих условиях.

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