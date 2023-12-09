В "Народном фронте" обсудили кампанию поддержки выдвижения Путина на выборы

В Центральном исполкоме "Народного фронта" прошло организационное совещание инициативной группы по поддержке выдвижения действующего главы РФ Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ, сообщает пресс-служба движения.
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